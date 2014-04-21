"Антикоррупционная" деятельность Чорновол: вооруженные люди обыскивают учреждения

Когда новая власть наделила за отвагу журналистку Татьяну Чорновол должностью главы Антикоррупционного комитета, в стране начали происходить загадочные вещи, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

По Украине стали ходить люди в масках и с оружием. Они заходят в разные учреждения, обыскивают их и говорят пароль: "Мы от Татьяны Чорновол". Такие обыски провели, в частности, на базе отдыха Украинского общества глухих в Пуще-Водице под Киевом. Там, в гараже, люди в масках нашли бронежилет и коробку горчицы. Директору базы Тамаре Бражник инкриминируют проживание здесь отряда бойцов "Беркута", расстреливавших Майдан.

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Те же действующие лица появились в центре Киева 18 марта и разнесли офис Государственной комиссии строительства и архитектуры. "К нам попало сообщение, что существует риск, могут уничтожать документы. Мы сюда приехали в составе четырнадцати человек - тех активистов, которые работают в составе антикоррупционного бюро", - пояснил один из активистов Ярослав Гончар.

Отметим, что государственного органа с названием "Антикоррупционное бюро" в Украине, по крайней мере пока, не существует. Есть лишь несколько независимых друг от друга общественных организаций. На сайте Кабмина среди полномочий главной антикоррупционерки значится "представление о выявленных фактах" и "привлечение общественности к противодействию коррупции".

Еще до назначения Чорновол уполномоченным по вопросам коррупции депутаты прогнозировали, что ее ведомство будет бороться с рейдерами: "Антикоррупционное бюро во главе с журналисткой Татьяной Чорновил намерено вернуть бизнесменам собственность, которая была рейдерски захвачена, начиная с 2010 года".

Однако Евгений Червоненко, у которого Чорновол отобрала вертолет, себя рейдером не считает. Он заявляет, что бесплатно предоставлял вертолет медикам для скорого спасения больных, а взамен стал жертвой антикоррупционеров. В то же время Чорновил остается непреклонной, поскольку ищет вертолеты, на которых бежали из Киева соратники Януковича.

"Этот вертолет будет арестован в рамках уголовного дела о массовом убийстве. Потому что на этом вертолете 21 числа в два часа покидали Киев такие лица, как генпрокурор Пшонка, как один сын Януковича", - заявила Чорновол.

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Как бы там ни было, но ни одного публичного отчета о деятельности уполномоченного по противодействию коррупции Украина пока что не услышала.

Напомним, что месяц назад Чорновол и Червоненко устроили скандал в эфире ТСН. Они не могли никак объясниться относительно арестованного вертолета.