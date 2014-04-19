Семь украинских кораблей вышли из разблокированной бухты Донузлав и направились в Одессу

В частности, в результате достигнутых договоренностей между оборонными ведомствами Украины и России, Южную военно-морскую базу в пгт Новоозерном, захваченную российскими войсками специального назначения, покинули средний десантный корабль “Кировоград”, противолодочный корвет «Винница», артиллерийский катер «Херсон», буксир «Ковель», танкер «Горловка» и буксирный катер «Новоозерное», сообщает газета "Флот Украины".

Это стало возможным после того как суда вспомогательного флота ЧФ РФ приступили к активным действиям по разблокированию выхода из озера Донузлав.Читайте такжеРакетный катер «Прилуки» и танкер «Фастов» из Севастополя перебазированы в Одессу

Напомним, что в ночь на 6 марта для того, чтобы корабли Военно-Морских Сил Украины не смогли выйти в море, российские военные на выходе из озера Донузлав затопили большой противолодочный корабль «Очаков», спасательное водолазное судно «Шахтер» и два судна обеспечения.

Следует отметить, что на этой неделе в Одессу украинскими военными моряками уже было выведено из портов Крыма танкер “Судак”, судно “Шостка”, корабль управления “Донбасс”, ракетный катер “Прилуки”, танкер “Фастов” и судно размагничивания “Балта”.