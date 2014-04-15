Из Севастополя вывели украинский корабль управления «Донбасс»

Об этом сообщил сайт газеты МОУ «Флот Украины». Захваченный в марте корабль возвращен Военно-Морским Силам Украины согласно достигнутым договоренностям в ходе переговорного процесса между оборонными ведомствами Украины и России. «Сегодня, после обеда, с помощью двух буксиров Черноморского флота корабль ошвартовался от причала Угольной бухты, прошел вдоль Севастопольской бухты и, оставив за кормой ее боновые ворота, взял курс к новому месту базирования - порту Одессы», - отмечает газета.

По информации командира бригады надводных кораблей капитана 1 ранга Алексея Доскато, перед началом движения были приняты все меры по обеспечению безаварийной эксплуатации материальной части и недопущения навигационных происшествий. «В нейтральных водах, недалеко от Севастополя, только «Донбасс» оказался под полным контролем украинских военных моряков, на нем был поднят Военно-морской флаг», - сообщил командир бригады.

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По словам Доскато, «к сожалению, сегодня от россиян мы получили полностью ограбленный корабль. И вряд ли состояние технической готовности его электромеханической боевой части позволит эффективно эксплуатировать корабль в море».

Как сообщил УНИАН информированный военный источник в Севастополе, на «Донбассе» ограблено имущество связи, которое играет очень важную роль именно для корабля управления. Источник добавил, что несмотря на то, что «Донбасс» буксирует украинский буксир, отсутствие надлежащих средств связи, а также достаточно непростые погодные условия, затрудняющие переход корабля морем.

Корабль управления «Донбасс» стал четвертым после ракетного катера «Прилуки», танкера «Фастов» и суда размагничивания «Балта», что после захвата в марте российскими военными, был возвращен Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины и перебазирован в Одессу.

В настоящее время в Крыму представители оборонных ведомств Украины и России в составе комиссии продолжают работу по уточнению графика перебазирования украинских кораблей и судов. В частности, на 16 апреля запланировано приход из Севастополя в порт Одессы коллекторного судна «Шостка» и танкера «Судак». Также ожидается выход из заблокированного озера Донузлав среднего десантного корабля «Кировоград».

Справка УНИАН. Корабль управления «Донбасс» вошел в состав Военно-Морских Сил в 1997 году в результате раздела Черноморского флота. Долгое время из-за дефицита средств не удавалось в полной мере восстановить его техническую готовность, и прежде всего - ввести в действие материальную часть корабля. Ремонтно-восстановительные работы активизировались после того, как в конце 2010 года Министерство обороны Украины выделило на это почти 4 млн.грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня из Крыма на материковую часть выйдет корабль "Донбасс", а завтра - "Кировоград". Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Сенченко.

Он отметил, что сегодня из Крыма выходит корабль "Донбасс", который до утра будет в Одессе.

"На завтра планируется вывод, если позволит погода и не будет шторма, корабля "Кировоград", - добавил он.

Также Сенченко сообщил, что из Крыма выводится и другая военная техника, которая находится в нормальном состоянии или подлежит ремонту.

Он сообщил, что подготовлен проект распоряжения правительства, которое завтра может быть подписано, о проведении утилизации старой военной техники в Крыму.

По словам Сенченко, в процессе консультаций с РФ украинской стороне пообещали, что "не будет преград в части утилизации той техники, которую нецелесообразно везти" на материковую часть.

Вывод кораблей ВМС Украины с территории Крыма к портам, расположенным на материковой части, начался 11 апреля.