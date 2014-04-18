Путин собрал Совбез РФ по ситуации в Украине

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил ситуацию в Украине, в том числе в свете состоявшихся накануне переговоров в Женеве и достигнутых по их итогам договоренностей, сообщила пресс-служба Кремля.

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В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, глава администрации Кремля Сергей Иванов, секретарь Совбеза Николай Патрушев и его заместитель Рашид Нургалиев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Михаил Фрадков, а также постоянный член Совета безопасности Борис Грызлов.