Путин собрал Совбез РФ по ситуации в Украине

18:33, 18 апреля 2014
Политика
1 0

Путин обсудил с членами Совбеза РФ женевские договоренности по урегулированию в Украине.

Путин и члены Совбеза РФ / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил ситуацию в Украине, в том числе в свете состоявшихся накануне переговоров в Женеве и достигнутых по их итогам договоренностей, сообщила пресс-служба Кремля.

Читайте такжеМИД возмущен "циничными" заявлениями Путина в ходе «прямой линии»

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, глава администрации Кремля Сергей Иванов, секретарь Совбеза Николай Патрушев и его заместитель Рашид Нургалиев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Михаил Фрадков, а также постоянный член Совета безопасности Борис Грызлов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter