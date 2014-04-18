Яценюк сообщил, что Кабмин подготовил проект закона об амнистии сепаратистов на востоке

Протестующие на востоке Украины, которые сдадут оружие и освободят захваченные здания, будут амнистированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании парламента премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он сообщил, что правительство Украины подготовило проект закона об амнистии протестующих в восточных областях.

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“В том случае, если лица, которые незаконно взяли оружие в руки и захватили помещения, сдадут оружие и освободят эти помещения, мы считаем, что такие лица должны быть амнистированы”, - сказал Яценюк.

Он подчеркнул: “Нам нужны мир и согласие в стране”.

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При этом Яценюк отметил, что такая амнистия не будет касаться тяжких преступлений, “но по всем остальным людям, которые сдадут оружие и выйдут из зданий, мы готовы всех освободить без уголовной ответственности”.

По словам премьера, “если будет воля парламента, я подчеркиваю - воля всего украинского парламента, в том числе и наших политических оппонентов, то закон будет безотлагательно зарегистрирован, и давайте ставить его на голосование”.

Как сообщалось, 17 апреля в Женеве состоялась встреча по преодолению кризиса в Украине, в котором принимали участие исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Результатом встречи стало подписание документа о совместных усилиях руководства России, США, Евросоюза и Украины по урегулированию напряженной ситуации в Украине.

Стороны, среди прочего, договорились, что будет гарантирована амнистия протестующим на востоке Украины и тем, кто покинет здания и другие общественные места и сдаст оружие, за исключением тех, кто виновен в серьезных преступлениях.