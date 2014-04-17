В Женеве началась четырехсторонняя встреча по Украине.

Об этом сообщает МИД Украины на своей странице в Twitter.

Украину на переговорах представляет и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица, США - государственный секретарь Джон Керри, Европейский Союз - глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон, Российскую Федерацию - глава МИД Сергей Лавров.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Кабинет министров Украины утвердил директивы для Министерства иностранных дел на четырехстороннюю встречу в Женеве.

По словам Дещицы, Украина едет с позицией, что на востоке страны действуют террористические группировки, которые поддерживаются РФ.

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”У нас есть соответствующие доказательства... эти доказательства будут переданы министру иностранных дел РФ и другим участникам встречи”, - сказал Дещица.

По его словам, Украина будет требовать от России прекращения поддержки террористических группировок, которые действуют на востоке Украины.

”Кроме этого, мы будем требовать от РФ осудить такие террористические действия и отвести войска, которые сосредоточены на восточных границах Украины ”, - сказал Дещица.

Он отметил, что для Украины важно, чтобы Россия отозвала свое решение о разрешении президенту РФ Владимиру Путину использовать российские войска на территории Украины.

Также, по его словам, будет поставлен вопрос о выводе российских войск из Крыма и отмены юридических решений об аннексии Крыма.