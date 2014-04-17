"Правый сектор" и террористы на востоке Украины должны быть разоружены - МИД РФ

Принятый на переговорах в Женеве документ предусматривает, что незаконные формирования в Украине должны быть разоружены, а захваченные здания должны быть освобождены, в том числе на востоке страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал по итогам четырехсторонних переговоров в Женеве в формате Украина-США-ЕС-Россия.

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«Все те меры, которые мы сегодня перечислили в качестве предложений, исходящих из сегодняшней встречи, касаются всех без исключения регионов и всех без исключения проявлений проблемных вопросов», - сказал Лавров.

Он отметил, что в соглашении от 21 февраля был пункт о немедленном разоружении незаконных формирований, однако с тех пор в этом направлении делалось очень мало и не все были разоружены. По его словам, «Правый сектор» продолжает действовать и отказывается сдать оружие, заявляет о готовности выполнять функции армии.

Лавров подчеркнул, что такие меры должны приниматься универсально, так как невозможно разблокировать незаконно захваченные здания в одном регионе Украины, когда это не делается в другом.

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«Это принцип, который мы провозгласили. Разруливать все эти вопросы на местности в каждом конкретном случае предстоит самим украинцам. Для этого необходимо, и мы это особо подчеркивали, что все те, кто взял власть в Киеве в результате переворота, если они считают, что представляют интересы всех украинцев, они должны проявить инициативу и протянуть руку регионам», - сказал Лавров.