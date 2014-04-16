Замначальника милиции Горловки: «Мы готовы освободить захваченные здания, но нет приказа"

Об этом Приступа сказал в интервью Gorlovka.ua.

В частности, он рассказал, что оружие и документы вывезли из райотделов заранее.

"Почти двое суток мы не спали, охраняя помещения. Люди с гвардейскими ленточками требовали выдать им оружие, предлагали перейти «на сторону народа», добиваться референдума «за федерализацию». Правда, большинство из них не знают, что это слово означает", - рассказал замначальника милиции Горловки.

Он также отметил, что среди митингующих, которые штурмовали здание милиции, было много пьяных. Кроме этого, в толпе он узнал ранее судимых. Читайте такжеСепаратисты в Горловке захватили горсовет: вывесили свой флаг и "свергли" мэра

По сведениям Приступы, на сторону захватчиков перешла лишь часть батальона патрульной службы во главе с начальником, которых курирует полковник российской армии ( мужчина в камуфляже, после захвата Горловского городского отдела милиции, отрекомендовавшийся подполковником российской армии из Симферополя оказался местным криминальным авторитетом по имени Безлер" - Ред.). Остальные правоохранители несут службу на своих местах в интересах населения, сообщил Приступа.Читайте такжеНеизвестные напали на управление гражданской защиты населения Горловки

"Горловский гарнизон милиции — это более 800 человек, большинство из которых не намерены изменять присяге, которую давали народу Украины, — утверждает Герман Приступа. — Мне звонят знакомые, работники милиции в отставке. Они говорят, что готовы освободить здания от захватчиков, явившихся с флагами чужого государства. Был бы только приказ. К сожалению, кто должен отдать такой приказ, пока неясно. Так как временно исполняющий обязанности начальника милиции Донецкой области Андрей Аносов присягнул Донецкой народной республике", - подчеркнул замначальника милиции Горловки.

Приступа отметил, что сепаратист, который забрался на козырек над входом здания и сорвал знамя Украины, заменив его на флаг «республики», сам упал со здания. Читайте такжеСМИ: Захваченного в Горловке сепаратистами замначальника милиции освободили

"По информации медиков, после штурма в лечебные учреждения поступили лишь двое захватчиков с ранением ног из травматического оружия. Это я их ранил. Мы все были с автоматами и пистолетами, заряженными, к слову, не только холостыми патронами… Только из автомата я расстрелял восемь магазинов. Четыре у меня еще осталось. Хотел бы убить кого-то, мог бы. Особенно в тот момент, когда толпа заполонила холл. Но не сделал этого...", - рассказал Приступа.