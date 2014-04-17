Лавров полетел в Женеву на четырехстороннюю встречу по Украине

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

"Лавров вылетает в Женеву для участия в переговорах по Украине. Также запланировано проведения ряда двусторонних встреч", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в четверг в Женеве планируется провести встречу представителей ЕС, США, России и Украины по поводу последних событий в Украине.

Читайте такжеМИД: Кремль делает самую трагическую ошибку в своей историиСообщалось, что высокий представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон примет участие в этой встрече. Накануне также стало известно, что госсекретарь США Джон Керри также примет участие во встрече. Свое участие в субботу подтвердил и и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

Также УНИАН сообщал, что по словам Дещицы, если Россия откажется от участия в саммите, то он может пройти в трехстороннем формате США-Украина-ЕС.