В Донецке сепаратисты требуют от предпринимателей платить им налоги - СМИ

Сепаратисты требуют от бизнесменов платить им единый налог в $70 ежемесячно, заявляют о введении продуктовых карточек и всеобщей мобилизации. Нарушителей своих постановлений сепаратисты обещают "выселить к бендерам с конфискацией имущества". Об этом пишет ZN.UA.

По торговым точкам в центральной части Донецка распространяют постановления самопровозглашенной "Донецкой Республики".

Предприниматель, передавший документ в распоряжение ZN.UA, рассказал, что занимаются этим очень молодые люди, практически подростки. Однако при этом они одеты в камуфляж и вооружены автоматами Калашникова.

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В этих бумагах сепаратисты требуют от бизнесменов платить им единый налог в $70 ежемесячно "для пополнения золотовалютных резервов республики". Кроме того, украинские акцизные марки на алкоголь объявлены недействительными, а новые "республиканские" сепаратисты готовы продавать по $2. С 6 мая представители "ДНР" обещают конфисковать все спиртные напитки без их "акцизов".

Кроме того, один из пунктов "постановления" вводит продуктовые карточки на некоторые виды товаров.

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Также от мужчин требуют вступать в армию самопровозглашенной республики.

Нарушителей своих постановлений сепаратисты обещают "выселить к бендерам с конфискацией имущества".