В Луганске сепаратисты дали власти "одуматься" до дня съезда Партии Регионов

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле здания облгосадминистрации собралось около 200 митингующих, которые пришли со стороны захваченного здания Управления СБУ.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Луганского облсовета Елена Бугаец, около полудня всех сотрудников областной государственной администрации попросили покинуть свои рабочие места.

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По ее словам, работников администрации отправили по домам из-за возможного штурма здания.

По словам активиста гражданского сектора Луганского Евромайдана Алексея Биды, под ОГА также собралась часть Луганской сотни самообороны.

«Их человек 20, пришли защищать ОГА. Сейчас около 200 рашистов пришли штурмовать здание. Самооборона внутри вместе с милицией. Думаю нужно подтянуться, помониторить со стороны и помочь в случае чего», - сообщил Бида на своей странице в Facebook, отметив, что отправляется на место событий.

Как сообщает корреспондент «Восточного варианта», сепаратисты на захват ОГА так и не пошли. Зато передали областной власти свои требования.

Обращение к облгосадминистрации и облсовету перед собравшимися зачитал один из активистов "народного ополчения" Луганщины, представившийся Алексеем.

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В частности, сепаратисты требуют, чтобы областные власти не подчинялись Киеву. Кроме того, от местной власти требуют признание «народного движения»:

«Чтобы нас никто больше никогда не называл сепаратистами, террористами, потому что такими мы не являемся», — прокомментировал Алексей.

Третий пункт – освобождение всех задержанных пророссийских активистов.

Отметим, что областная власть должна ознакомиться с заявлением и обозначить свою позицию до 16 апреля. В противном случае активисты готовы выбрать себе новых депутатов, более того, если их не услышит власть, они не ручаются за свои дальнейшие действия.

Кстати, на митинге у ОГА были замечены казаки с шевронами РФ.

В данный момент активисты покидают площадь у администрации.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружие, которое находится в управлении. Вечером 8 апреля в Службе безопасности заявили, что сепаратисты заминировали здание УСБУ в Луганске и удерживают около 60 заложников.

По данным СБУ, в 4.00 9 апреля из захваченного здания УСБУ вышли 56 человек без оружия. Переговорный процесс об освобождении здания продолжается.

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В то же время 9 апреля в Луганской милиции не подтвердили информацию о том, что здание Управления СБУ в Луганской области заминировано и внутри находятся заложники. Также, по данным милиции, среди пророссийски настроенных активистов, захвативших здание УСБУ, нет граждан Российской Федерации.

14 апреля митингующие, захватившие здание УСБУ в Луганске, продолжают его блокировать.