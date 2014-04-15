Спецслужбы РФ рассылают украинским военным провокационные SМS - Минобороны

Российские спецслужбы рассылают украинским военнослужащим и их родственникам провокационные SМS-сообщения деморализующего содержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра обороны Украины Петр Мехед заявил на пресс-конференции.

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Он сообщил, что российские спецслужбы прослушивают мобильные телефоны украинских военных в районе Крыма.

“Например, звонит мать военнослужащему спросить, как служишь, сын, и здесь же отправляется SМS провокационного характера, как военнослужащему, который находится на переднем крае, так и его матери, которая находится, например, во Львовской или Харьковской области. С помощью этих SМS российские спецслужбы осуществляют пропаганду в своих интересах”, - сказал заместитель министра.

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В свою очередь экс-председатель СБУ Игорь Смешко отметил, что в Украине сегодня достаточно неэффективно работает служба радиоэлектронной разведки. Он объяснил, что ее необходимо сосредоточить в одной структуре, а пока она разделена между разными силовыми структурами, и это не позволяет вести оперативное прослушивание радиоэфира противника, чтобы действовать на опережение.