В Белом доме признали факт поездки директора ЦРУ в Киев
00:24, 15 апреля 2014Политика
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Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни подтвердил информацию российских СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Бреннан приезжал в Киев в минувшие выходные.
В Белом доме признали факт поездки директора ЦРУ в Киев / REUTERS
«Мы подтверждаем, что директор (ЦРУ) был в Киеве в рамках своей поездки в Европу», — заявил Карни на брифинге в понедельник, 14 апреля, пишет Лента.ру.
«Визиты руководства разведывательных служб на высшем уровне являются стандартным средством содействия взаимовыгодному сотрудничеству в области безопасности», — сказал пресс-секретарь.
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По его словам, американские и российские представители разведслужб уже много лет проводят подобные встречи. Считать, что за ними кроется что-то иное, — абсурдно, добавил он.
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