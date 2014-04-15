В Белом доме признали факт поездки директора ЦРУ в Киев

«Мы подтверждаем, что директор (ЦРУ) был в Киеве в рамках своей поездки в Европу», — заявил Карни на брифинге в понедельник, 14 апреля, пишет Лента.ру.

«Визиты руководства разведывательных служб на высшем уровне являются стандартным средством содействия взаимовыгодному сотрудничеству в области безопасности», — сказал пресс-секретарь.

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По его словам, американские и российские представители разведслужб уже много лет проводят подобные встречи. Считать, что за ними кроется что-то иное, — абсурдно, добавил он.