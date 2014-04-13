Лукашенко: В случае федерализации Украину ждет раскол

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает за сохранение территориальной целостности Украины и считает, что федерализация приведет к разрушению страны.

"Если вы хотите сохранить Украину единым государством, а я хочу, чтобы Украина была целостным монолитным единым государством, очень этого хочу, то не надо проводить федерализацию. Это завтрашний раскол Украины полностью, это разрушит государство", - сообщил он в интервью "Итоговой программе" телеканала НТВ, выдержки из которого приводит пресс-служба главы государства, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Как отметил белорусский президент, "сегодня вроде это красиво, интересы каких-то регионов будут соблюдены". "Ну а завтра? А завтра игрокам основным возможно будет играть на этой федерализации. Ну что, я сижу в Харькове или в Луганске, весь такой, почти как президент в Киеве. Кому-то надо на этом сыграть - сыграют. И это приведет к разрушению Украины, - считает он. - Все: и вы, и я, и внутри, и американцы, которые сейчас инструктируют их, все это понимают". "Поэтому я даже не хочу дискутировать на эту тему. Я категорически против федерализации, потому что я за единую Украину", - подчеркнул Лукашенко.

Поэтому, по его словам, "толкать Украину на федерализацию сейчас - это очень опасно". "Опасно всем: и Белоруссии с Россией, и Западу. Никогда люди с этим там не согласятся. Никогда", - полагает белорусский президент.