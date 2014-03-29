Турчинов поблагодарил Лукашенко за обещание не дать России плацдарма для нападения на Украину
И.о. президента Украины Александр Турчинов поблагодарил власти Республики Беларусь за обещания не допустить совершения актов агрессии против Украины с территории этой страны.
Слова адресовались президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает ТСН.
"Я очень благодарен Александру Григорьевичу за теплоту и открытость нашего разговора. Для нас очень важна позиция президента Беларуси, самой Республики Беларусь, что с территории Беларуси никогда не будет агрессии против Украины, в том числе третьей страны", - заявил Турчинов по итогам переговоров с Лукашенко в субботу в Гомельской области.
По словам и.о. президента Украины, его страну ждет процесс стабилизации. "Несмотря на все проблемы, Украина идет путем стабилизации, восстановит разрушенную экономику, которую мы получили в наследство", - подчеркнул Турчинов.
Читайте такжеЛукашенко: Путин переплюнул меня в диктаторстве"Мы обеспечим ситуацию, когда независимо от того, где живет человек - на востоке, на западе, на севере, на юге или в центре - он всегда будет защищен государством", - заверил он.
Турчинов также подчеркнул важность того, чтобы отношения между белорусским и украинским народами укреплялись.
"Украинцы и белорусы - это не просто два соседних народа, это братские народы. И наша общая история это доказывает. Для нас очень важно почувствовать плечо дружественного белорусского народа", - сказал он.
Ранее сообщалось, что на заседании Генассамблеи ООН лишь 11 стран проголосовали против резолюции, которая поддерживала территориальную целостность Украины и осуждала аннексию Крыма. Одной из таких стран была Беларусь. Этот факт Турчинов оставил без внимания в комментариях относительно встречи с Лукашенко.