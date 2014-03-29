Турчинов поблагодарил Лукашенко за обещание не дать России плацдарма для нападения на Украину

Слова адресовались президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает ТСН.

"Я очень благодарен Александру Григорьевичу за теплоту и открытость нашего разговора. Для нас очень важна позиция президента Беларуси, самой Республики Беларусь, что с территории Беларуси никогда не будет агрессии против Украины, в том числе третьей страны", - заявил Турчинов по итогам переговоров с Лукашенко в субботу в Гомельской области.

По словам и.о. президента Украины, его страну ждет процесс стабилизации. "Несмотря на все проблемы, Украина идет путем стабилизации, восстановит разрушенную экономику, которую мы получили в наследство", - подчеркнул Турчинов.

Читайте такжеЛукашенко: Путин переплюнул меня в диктаторстве"Мы обеспечим ситуацию, когда независимо от того, где живет человек - на востоке, на западе, на севере, на юге или в центре - он всегда будет защищен государством", - заверил он.

Турчинов также подчеркнул важность того, чтобы отношения между белорусским и украинским народами укреплялись.

"Украинцы и белорусы - это не просто два соседних народа, это братские народы. И наша общая история это доказывает. Для нас очень важно почувствовать плечо дружественного белорусского народа", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на заседании Генассамблеи ООН лишь 11 стран проголосовали против резолюции, которая поддерживала территориальную целостность Украины и осуждала аннексию Крыма. Одной из таких стран была Беларусь. Этот факт Турчинов оставил без внимания в комментариях относительно встречи с Лукашенко.