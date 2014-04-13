Кучма о федерализации - это такое предложение развалить страну

Об этом он сказал в интервью российской службе Радио Свобода.

"Я считаю, что это такое предложение развалить страну. У нас есть цельный кусок материи, одеяло, давайте мы разрежем его на куски, а потом попытаемся его сшить", - заявил Кучма.

Читайте такжеОтделение своего региона от Украины поддерживают менее 6% граждан - опрос По его мнению, это предложение противоречит логике исторических процессов.

"Никогда федерация, давайте посмотрим на мировой опыт, не делалась сверху. Я не знаю исторических примеров таких. Всегда маленькие субъекты объединялись для защиты своих интересов, княжества и так далее. А чтобы взять унитарную страну разделить на куски – это однозначно пожелание России и потуги России развалить Украину. Пускай они соседям своим посоветуют, кто в Таможенном союзе", - сказал экс-президент.