Канада ввела санкции против крымских "считателей" голосов и "Черноморнефтегаза"

06:07, 13 апреля 2014
Политика
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Канада дополнила список лиц и организаций, подлежащих санкциям вследствие поддержки российского вторжения в Крыму, двумя людьми и одной компанией.

Канада расширила санкционный список

Об этом сообщает официальный сайт правительства Канады.

В частности, санкции были введены против Михаила Малышева и Валерия Медведева, которые занимались организацией псевдореферендуму в Крыму, а также компании "Черноморнефтегаз".

Напомним, ранее глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил, что Россия уже потеряла 150 миллиардов долларов вследствие санкций Запада.

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