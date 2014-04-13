Канада ввела санкции против крымских "считателей" голосов и "Черноморнефтегаза"
06:07, 13 апреля 2014Политика
0 0
Канада дополнила список лиц и организаций, подлежащих санкциям вследствие поддержки российского вторжения в Крыму, двумя людьми и одной компанией.
Канада расширила санкционный список / lenta-ua.net
Об этом сообщает официальный сайт правительства Канады.
В частности, санкции были введены против Михаила Малышева и Валерия Медведева, которые занимались организацией псевдореферендуму в Крыму, а также компании "Черноморнефтегаз".
Напомним, ранее глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил, что Россия уже потеряла 150 миллиардов долларов вследствие санкций Запада.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter