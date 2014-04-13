Канада ввела санкции против крымских "считателей" голосов и "Черноморнефтегаза"

Об этом сообщает официальный сайт правительства Канады.

В частности, санкции были введены против Михаила Малышева и Валерия Медведева, которые занимались организацией псевдореферендуму в Крыму, а также компании "Черноморнефтегаз".

Напомним, ранее глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил, что Россия уже потеряла 150 миллиардов долларов вследствие санкций Запада.