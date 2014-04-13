Санкции уже стоили России 150 миллиардов долларов - Бильдт
03:09, 13 апреля 2014Политика
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Российская Федерация уже потеряла существенную сумму из-за международных санкций, введенных после агрессии против Украины.
Бильдт назвал сумму, в которую России обошлась ее агрессия
Об этом сообщил в Одессе глава МИД Швеции Карл Бильдт, отвечая на вопрос журналистов, не слишком ли мягкими являются нынешние санкции Запада в отношении России, передает Радио Свобода.
«Из-за санкций только в течение первого квартала 150 миллиардов долларов просто вышли из экономики России», - сказал он.
Читайте такжеЕще четыре страны присоединились к санкциям ЕС против чиновников России и КрымаШведский дипломат также сообщил, что в понедельник европейские министры иностранных дел проведут в Люксембурге встречу, где среди прочего, будут обсуждать, «как продолжать сотрудничество с Россией».
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