Санкции уже стоили России 150 миллиардов долларов - Бильдт

Об этом сообщил в Одессе глава МИД Швеции Карл Бильдт, отвечая на вопрос журналистов, не слишком ли мягкими являются нынешние санкции Запада в отношении России, передает Радио Свобода.

«Из-за санкций только в течение первого квартала 150 миллиардов долларов просто вышли из экономики России», - сказал он.

Читайте такжеЕще четыре страны присоединились к санкциям ЕС против чиновников России и КрымаШведский дипломат также сообщил, что в понедельник европейские министры иностранных дел проведут в Люксембурге встречу, где среди прочего, будут обсуждать, «как продолжать сотрудничество с Россией».