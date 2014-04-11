В Харькове неизвестный сообщил о минировании ОГА

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, информация о закладке взрывного устройства в здании ОГА поступила около 12.30 от анонима, который позвонил по телефону.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, кинологи и руководство городской милиции. В эти минуты обследование здания продолжается. Периметр ОГА охраняется работниками милиции, внутрь никого не пускают.

Читайте такжеСуд оставил под стражей 62 сепаратистов, задержанных при освобождении ОГА в Харькове Кроме этого, по собственной информации УНИАН, сегодня также поступила информация о минировании стадиона “Металлист”. В милиции эти данные пока не подтверждают.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля аноним сообщал о минировании помещений на стадионе «Металлист», помещений Харьковской облгосадминистрации, а также автовокзала «Левада». Ни в одном из случаев информация о наличии взрывных устройств или веществ также не подтвердилась.