В Одесской области разбился дельтапланерист из Канады

В Одесской области в Раздольнянском районе с высоты 60 м упал спортивный дельтаплан, которым управлял гражданин Канады, который находился в гостях у родственников в г. Раздольная.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате падения планерист получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

Причина падения - планерист не справился с управлением дельтапланом.