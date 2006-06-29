В Одесской области разбился дельтапланерист из Канады
09:54, 29 июня 2006Политика
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Он упал с высоты 60 м
В Одесской области в Раздольнянском районе с высоты 60 м упал спортивный дельтаплан, которым управлял гражданин Канады, который находился в гостях у родственников в г. Раздольная.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате падения планерист получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.
Причина падения - планерист не справился с управлением дельтапланом.
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