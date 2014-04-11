Прокуратура открыла производство по факту гибели горняков на шахте им. Скочинского в Донецке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно сообщению, сегодня около 6.20 на шахте произошел выброс газа на глубине около 1300 м. В момент аварии на участке находились 52 горняка. На месте аварии смертельные травмы получили 7 шахтеров, один горняк с травмами доставлен в лечебное учреждение.

На предприятии продолжают работать спасатели.Читайте такжеАвария на шахте в Донецке: погибли семь горняков

«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей). Работы на предприятии приостановлены», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что для расследования причин аварии создана следственно-оперативная группа, которая отрабатывает план первоочередных следственных действий.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Донецкой области.