Омбудсман не получала ни одной жалобы на нарушение прав русскоязычных в Крыму или на Востоке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмана, об этом она заявила во время общения с местными журналистами в рамках внепланового визита в Харьковской области.

К тому же, как отметила Лутковская, аналогичная ситуация наблюдалась и в Крыму до аннексии Автономии Россией.

Читайте такжеОбращений о нарушении прав русскоязычных в Херсонской области нет - омбудсмен«Не было таких жалоб из Крыма, когда возникла там эта проблема, и когда эта проблема была объяснена руководством Российской Федерации именно защитой прав русскоязычных. Так же сейчас нет проблем ни в Харьковской, ни Донецкой, ни Луганской областях», - заявила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, Россия аннексировала Крым под предлогом защиты прав русскоязычного населения полуострова.

4 апреля Госдума России приняла заявление на защиту сепаратистов на юго-востоке Украины.

Российские депутаты считают, что в настоящее время в Украине «сознательно и повсеместно ограничиваются свобода собраний, свобода выражения мнений по политическим вопросам, свобода средств массовой информации, закрываются неугодные средства массовой информации».

«Политические репрессии исключают возможность цивилизованного разрешения политического кризиса в Украине. Необоснованное преследование лидеров оппозиции, аресты политических деятелей по сомнительным основаниям никак не вписываются в декларативные заявления нынешней украинской власти о приверженности демократии. Растет давление на русскоязычных граждан во всех регионах Украины, и особенно на юго-востоке...», - говорится в документе.