Первые МИГ-29 из Бельбека сегодня переправят на материк

Об этом Центру журналистских расследований сообщил и.о. заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.

По его словам в результате переговоров с Минобороны РФ достигнута договоренность о том, что военная техника, которая находится и в боеготовом состоянии, и в нерабочем, будет передислоцироваться одновременно.

«Попросту говоря, один самолет летит — три в нерабочем состоянии одновременно вывозим. Но мы перестрахуемся и даже часть боеготовой техники будем передислоцировать не своим ходом. Никто не даст гарантии, что после штурмов кораблей или намеренного выведения из строя самолетов (засыпали песок в двигатели) во время передислокации не возникнут проблемы», — рассказал Сенченко.

Читайте также172 украинских морских авиатора из Новофедоровки готовы для передислокации из Крыма

По его словам, сегодня на Бельбеке должны подготовить к перевозке три самолета МИГ 29. Следом еще один полетит самостоятельно.

«В пятницу из Севастополя планируется выход двух кораблей ВМС Украины — ракетного катера»Прилуки» и танкера «Фастов». Следом пойдет корвет «Тернополь», — сообщил Андрей Сенченко.

По информации «Центра», на утро четверга к вывозу на трех грузовиках уже был подготовлен первый МИГ 29.

В то же время, по информации офицеров батальона морской пехоты, который дислоцировался в Феодосии, российские военные пока что не намерены возвращать захваченные в результате штурма части БТР 80. По их словам, «наши БТРы уже угнали в Севастополь и Керчь, якобы для подготовки к параду 9 мая».

Руководитель медиа-центра Минобороны в Крыму Владислав Селезнев подтвердил «Центру журналистских расследований», что из техники, захваченной в бригаде морской пехоты ВМС Украины в Феодосии, россияне пока что отдают только грузовики.

«Боевых машин украинской морпехоты там было более 60 единиц. Пять наших БТРов в прошлом году прошли ремонт, который обошелся стране в два миллиона. Они как конфетки и вся остальная техника исправна и боеготова. Но пока отдают только УРАЛы», — сообщил Селезнев.