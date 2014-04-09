ГПУ возбудила уголовное производство против Клюева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе, следствием установлено, что в марте 2009 года Андрей Клюев (на то время народный депутат Украины) способствовал получению кредита на сумму 150 миллионов евро от государственного банка ПАО «Укрэксимбанк» в пользу предприятия «Завод полупроводников».

«Эти средства предназначались для финансирования проектов по производству солнечных батарей, то есть для развития бизнеса семьи указанного лица. При этом полученный кредит был обеспечен залогом принадлежащих предприятию имущественных прав по договорам купли-продажи оборудования, которое было неликвидным. Таким образом, существовали высокие риски невозврата кредита государственному банку», - сообщили в пресс-службе.

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Также, как отметили в ГПУ, в течение сентября - октября 2010, Государственное агентство Украины по инвестициям и развитию при личном содействии Клюева (на то время первого вице-премьер-министра Украины) приняло заключение о возможности финансирования «Завода полупроводников», который предложил инвестиционный проект «Создание вертикально-интегрированной компании по производству фотогальванической продукции». Соответствующие средства - 200 миллионов гривен были использованы не по назначению, а для уплаты ПАО «Укрэксимбанк» начисленных процентов по ранее полученному кредиту.

Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (завладение имуществом в особо крупном размере).

Досудебное расследование продолжается.