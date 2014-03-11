Клюев подтвердил информацию об аресте его счета в Австрии

Об этом Клюев сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, сообщает Украинская правда.

"У брата нет счетов в Австрии. У меня только один счет в Австрии, который задекларирован в НБУ и сейчас заблокирован. Я надеюсь, австрийские правоохранительные органы разберутся", - добавил Клюев.

Он также сказал, что не занимается бизнесом: "У нас нет бизнеса, у нас только акции. Я не бизнесмен, я акционер".

"Я - не олигарх. Все, чем владеет наша фирма, мы заработали легально. Мой отец был обычным шахтером, мама - учительницей, я ничего не унаследовал, все заработал. В стране ничего не приватизировал", - добавил он.

Клюев также показал свой украинский паспорт

"Паспорт только украинский. Когда еду в Австрию в командировку, использую диппаспорт", - добавил он.

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Как известно, депутатам разрешается использовать диппаспорт только когда они выезжают за пределы Украины с официальной поездкой, согласованной с руководством парламента.

В остальное время дипломатический паспорт должен храниться в Министерстве иностранных дел Украины.

Диппаспорт дает право въезда на территорию Шенгенской зоны без получения визы.