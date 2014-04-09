ЕС создаст группу поддержки Украины под руководством Фюле

Как сообщил во вторник в Брюсселе европейский дипломат, группа будет координировать и направлять поддержку Украине, используя опыт стран-членов ЕС, "укреплять работу других доноров, в том числе, международных финансовых институций", сообщает Интерфакс.

О работе Фюле будет докладывать непосредственно президенту Европейской комиссии Жозе Мануэлю Баррозу и верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президенту ЕК Кэтрин Эштон.

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Данная группа будет определять и координировать необходимую помощь с украинским властям и оказывать содействие для стабилизации экономической и политической ситуации, помогать в проведении реформ.

"Создание группы отражает приоритет, который ЕС придает Украине", - подчеркнул дипломат.

Кроме того, работа группы может быть распространена на Грузию и Молдавию. В группе будет работать несколько десятков человек.