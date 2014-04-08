Первая десятка не идущих

Черта под списком кандидатов в президенты подведена. Зарегистрированных оказалось меньше, чем было желающих поучаствовать, но все равно больше, чем имело бы смысл оставлять в бюллетене с точки зрения рядового избирателя. Есть в списке явные фавориты и явные аутсайдеры. Есть те, кто нацелен на откусывание процентов у конкретных лидеров и те, кто решил потешить собственное самолюбие, а уж откусывание процентов является для их миссии бесплатным или как следует оплаченным приложением. Для кого-то кандидатское удостоверение служит индульгенцией от уголовного преследования, а для кого-то – лицензией на ведение бизнеса по пристраиванию своих представителей в избирательные комиссии в интересах заказчика. Имеются кандидаты в президенты, держащие в уме раскрутку или поддержание рейтинга своих партийных проектов в расчете на парламентские выборы, и кандидаты в президенты, известные лишь тем, что они – кандидаты в президенты.

Для характеристики избирательной кампании не меньший интерес, чем те, кто в списке кандидатов есть, представляют те, кого в этом списке нет. Достаточно сказать, что по разным причинам среди кандидатов не оказалось ни одного из тех двоих, кого всего пару месяцев назад практически все видели во втором туре. Ни Кличко, которому прочили уверенную победу, ни Януковича, которому предрекали поражение совсем недавно, мы на выборах не увидим. А, если бы и увидели, то совсем не обязательно, что во второй тур смог бы попасть даже один из этих двоих. В гонке сейчас – другие фавориты, и, даже если они останутся лидерами общественных симпатий до дня голосования, то вряд ли сохранят эту роль после него.

Не пошел в президенты никто из тех, кто уже побеждал на президентских выборах. Кравчук, Кучма и Ющенко ненадолго попали в сферу внимания политизированной публики в качестве статистов за «круглым столом», который так и не принес пользы в деле урегулирования ситуации, следовательно, не способствовал повышению авторитета участников. К тому же, если у трех избранных президентов имелся позитивный опыт победы на выборах, то у миллионов избирателей имелся негативный опыт жизни после выборов под руководством этих президентов. Как видим, негативный опыт перевесил.

Не будет в избирательном бюллетене еще одного весьма заметного персонажа украинской политики. Мало кто из адекватных экспертов всерьез рассматривал возможность победы на выборах Виктора Медведчука. При этом много говорилось и писалось о его участии, как реализации коварного и зловещего, но заранее обреченного на поражение плана Путина по водворению в украинское президентское кресло своей марионетки. Так или иначе, Медведчук на выборы не пошел, и не факт, что вообще собирался, а многочисленные разоблачители коварных планов получили возможность увенчать себя лаврами за срыв кремлевского сценария.

О существенном изменении предвыборной картины говорит отсутствие в списке фигуры, которую можно назвать традиционным второстепенным героем в «комедии масок» наших президентских выборов. Основной задачей такого героя было дробление коммунистического электората. Спекулируя на советской ностальгии, пророссийских симпатиях, левых лозунгах, кумачовых транспарантах, памятниках Ленину и портретах Сталина, этот персонаж в то же время яростно нападал на нынешних украинских коммунистических вождей, разоблачал их буржуазное перерождение и небескорыстную работу на олигархический режим. Одно время весьма убедительно играла подобную роль Наталия Витренко, на нынешних выборах не играет никто.

Майдан неоднократно дистанцировался от действующих политиков и требовал новых лиц. Увы, он так и не выдвинул ни одного такого лица, имеющего шансы быть запечатленным на официозных портретах, которым скоро суждено украсить стены чиновничьих кабинетов. Те, кто в список все-таки попал, воспринимаются как аутсайдеры выборов, а из тех, кто не попал, первым приходит на ум городской голова Львова Андрей Садовый. По мнению одних – самый успешный, а на взгляд других – самый распиаренный из украинских мэров одно время воспринимался как наиболее удачная альтернатива нынешнему политическому истеблишменту, однако в президенты так и не собрался.

Не особенно удивляет отсутствие в списке кого-то из людей, снискавших громкую известность не на политическом, а каком-то другом гуманитарном поприще, - известных писателей, ученых с мировым именем, крупных деятелей искусства. Возможно, не так уж их у нас и много, чтобы среди них нашлись еще и люди с президентскими амбициями. А, может быть, дело в том, что известны они больше в узких кругах. Но вот узнаваемых, успешных, амбициозных, активных, состоятельных и состоявшихся звезд эстрады телевидение нам поставляет явно в избыточных количествах, а в президенты почему-то никто из них тоже не пошел. Среди таких можно назвать хотя бы Руслану Лыжичко.

Венчает десятку политический персонаж, без которого уже как-то трудно себе представить любую избирательную кампанию с участием Юлии Тимошенко. Инна Богословская уже настолько успела за последние годы примелькаться в образе ее вечного критика, оппонента и тролля, что даже сложно понять, почему она не выдвигалась на этот раз и трудно привыкнуть к формату кампании, лишенной ее участия. Но привыкать придется.

Впрочем, любой из читателей может без труда составить собственный вариант топ-десятки тех, кто не пошел на президентские выборы. Ведь есть еще несколько миллионов украинских граждан, достигших тридцатипятилетнего возраста, имеющих право голоса, проживших в стране последние десять лет и владеющих государственным языком. Другой вопрос – есть ли среди них тот один или одна, чья победа действительно могла бы существенно повлиять на изменение страны к лучшему.