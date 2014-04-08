Колесников возглавил предвыборный штаб Добкина

17:43, 08 апреля 2014
Политика
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Руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты Украины от Партии регионов Михаила Добкина будет секретарь президиума ПР Борис Колесников.

Борис Колесников / hcdonbass.com

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщил сам Добкин.

«Всеукраинский штаб возглавил Борис Викторович Колесников», - сказал он.

Кроме того, по словам кандидата, в Харькове предвыборный штаб будет возглавлять первый заместитель председателя Харьковской областной организации Партии регионов, руководитель фракции ПР Харьковского областного совета, первый заместитель председателя Харьковского областного совета Елена Олешко, а руководителем публичной кампании в Харькове будет бывший директор Департамента образования Харьковской облгосадминистрации Роман Шаповал.

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Как сообщал УНИАН, делегаты съезда Партии регионов, который проходил 29 марта, приняли решение поддержать как единого кандидата от этой политической силы на пост президента Украины экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина.

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