Если сепаратисты не сдадут оружие, в них будут стрелять - АП

Об этом Сенченко заявил в комментарии журналистам в ВР.

По словам Сенченко, власть не имеет ничего против безоружного мирного протеста. Однако, по его словам, сепаратисты сконцентрировали у себя большое количество оружия, пишет УП.

"Тем, кто был с битами в руках, мы порекомендовали не нарушать общественный порядок, оставить биты и пойти работать", - сказал он.

"Но по отношению к террористам будет применяться оружие, как это принято во всем мире", - предупредил он.

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"Если они не сдадут оружие, то спецподразделении получат приказ стрелять", - отметил Сенченко.

Ранее мэр Донецка сообщил, что сепаратисты в Донецке сдали часть оружия.