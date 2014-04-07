В МВД не знают, сколько оружия захватили луганские сепаратисты

Сотрудники правоохранительных органов пока не располагают точной информацией о количестве оружия, захваченного сепаратистами в здании управления СБУ в Луганской области, сообщает Восточный вариант.

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Марина Брагина.

По ее словам, облМВД открыло уголовное производство по факту захвата оружия по c. 262 УК Украины. При этом, количество единиц оружия, попавшего в руки сепаратистов пока не известно.

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В данный момент в здании управления СБУ находится порядка 100-200 манифестантов.

Напомним, ранее сообщалось, что ГУ МВД открыло уголовное производство по факту захвата здания СБУ — ч.1 ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Досудебное расследование находится на контроле облпрокуратуры.

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Как известно, сегодня утром, 7 апреля, облуправление МВД официально заявило о захвате оружейной комнаты.

Кроме того, представитель захватчиков областного управления СБУ, «житель города Стаханов, гражданин Украины», подтвердил захват оружейной комнаты.