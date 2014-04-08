В сети появилась запись драки в Раде
12:49, 08 апреля 2014Политика
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Во время выступления с трибуны лидера КПУ Петра Симоненко двое депутатов от фракции “Свобода” подбежали к трибуне и силой вытолкнули его в сторону.
В Раде подрались депутаты
После этого к трибуне сбежались представители разных фракций, завязалась драка.
Лидер КПУ выступал с критикой действий властей, которые, по его мнению, привели к дестабилизации ситуации на Востоке.
Драка в Раде 8 апреля
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