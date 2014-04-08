Во время столкновений в Николаеве пострадало как минимум 10 человек

Об этом сообщает сайт "Преступности.НЕТ".

Согласно информации, у одного мужчины серьезный перелом ноги и травма головы, двое мужчин получили ранения головы: один активист "Правого сектора" получил удары милицейской дубинкой, другой, активист николаевской ячейки партии "Демократический альянс" Денис Плишко также получил в ходе столкновений ранение головы.

Травма головы была замечены и у одной женщины - медики с "скорой" обрабатывали ей рану.



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Кроме того, пять человек получили ранения от выстрелов из травматического пистолета - в основном от пуль пострадали представители самообороны Майдана, в которых стреляли пророссийские сепаратисты - ранения в шею, спину, ноги и другие части тела.

Один мужчина был госпитализирован с контузией - прямо возле него взорвалась сильная петарда.

При этом достаточно много людей получили незначительные ранения от попадания в них камней и прочего.