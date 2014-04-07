В Чернигове появились листовки с призывом сообщать в Москву о нарушении прав русскоязычных
В Чернигове активизировались пророссийский провокаторы: нарисовали российский триколор на памятнике гетману Ивану Мазепе и расклеили листовки с призывом сообщать в Москву о нарушении прав русскоязычных.
6 апреля, в Чернигове зарегистрированы несколько случаев пророссийского вандализма. О них сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей Черняков.
В частности, краской нарисованы российский триколор на памятнике гетману Ивану Мазепе, на мемориале Славы на Болдиной горе и памятном знаке в честь советских воинов-освободителей («Танк»). Но два сознательных черниговца купили краску в магазине и зарисовали триколор на «Танке», передает Черниговщина: события и комментарии.
Также выходные по городу были расклеены листовки, которые призывали всех русскоязычных жителей города, которых «ущемляют», звонить на «горячую линию» в Москву.
О акты вандализма сообщено правоохранительным органам.