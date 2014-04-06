Днепропетровск: пока одни жгли флаг ЕС, другие вывесили рекордный флаг Украины



Митингующие призвали поддержать инициативу относительно проведения референдума по определению статуса каждого из регионов Украины. Они также выступали против мобилизации в Украине. Участники мероприятия, аплодируя, сожгли флаг Европейского Союза, передает Радио Свобода.

В то же время в воскресенье в Днепропетровске местные свободовцы вывесили рекордно большой сине-желтый флаг Украины с надписью «Герои не умирают!». Флаг появился вверху, на фасаде недостроенной гостиницы «Парус» и его видно с разных концов города.

Как сообщил руководитель местной «Студенческой Свободы» Виталий Роменский, флаг имеет размеры 25 на 9 метров: активисты его сшили сами из 6-ти полос шелковой ткани, купленной в магазине.

«Почему на гостинице «Парус»? Раньше на его фасаде был нарисован волк - символ одной из пророссийских организаций, затем его зарисовали. Мы решили, что теперь фасад должен быть патриотичным. Мы подняли этот флаг в знак единства Украины. Также этой акцией мы почтили память наших собратьев-свободовцев, погибших в Донецке и Черкассах», - отметил Роменский.