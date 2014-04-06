Донецкая милиция объяснила свое бездействие при захвате сепаратистами ОГА

Донецкая милиция не вмешивается в ситуацию с захватом сепаратистамздания Донецкого областного совета/областной государственной администрации, чтобы не допустить еще больших массовых беспорядков.

Об этом в комментарии журналистам сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД в Донецкой области Игорь Демин, передает "ОстроВ".

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Он объяснил, что бездействие милиции объясняется тем, что на площади возле ОГА находятся люди и правоохранители не хотят, чтобы ситуация переросла в кровопролитные массовые беспорядки.

По его словам, в настоящее время милиция занимается охраной общественного порядка.