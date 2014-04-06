Донецкие сепаратисты хотят обратиться за помощью к Китаю

13:56, 06 апреля 2014
Политика
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В случае "обострения ситуации" в Украине, донецкие сепаратисты обратятся за помощью к Китаю и России. 

Фото: Остров

Об этом говорится в обращении Народного-патриотического движения, сообщает "ОстроВ".

Напомним, сегодня в Донецке около 2 тысяч человек на площади Ленина проводят сепаратистский пророссийский митинг. "Нам нужна Россия, Сталин...", - скандируют митингующие. 

Фото: Остров
 

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