Донецкие сепаратисты хотят обратиться за помощью к Китаю

Об этом говорится в обращении Народного-патриотического движения, сообщает "ОстроВ".

Напомним, сегодня в Донецке около 2 тысяч человек на площади Ленина проводят сепаратистский пророссийский митинг. "Нам нужна Россия, Сталин...", - скандируют митингующие.