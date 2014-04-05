ГПУ требует вернуть " Межигорье " государству

Прокуратура Киевской области проверила законность передачи в аренду и последующего выкупа обществом «Танталит» и гражданином Виктором Януковичем земельных участков в пределах Новопетровского сельсовета Вышгородского района, сообщают в пресс-службе.

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Как было установлено, указанные земельные участки общей площадью почти 130 га переданы в аренду и в дальнейшем проданы с нарушением требований ст. ст. 142, 149 Земельного кодекса Украины.

В частности, указанные участки были отчуждены распоряжениями Вышгородской районной государственной администрации, хотя выделение, передача в аренду и последующую продажу земель рекреационного назначения относятся к компетенции Кабинета министров Украины.

По результатам проверок прокуратурой предъявлено 2 иска к Вышгородской районной государственной администрации, ООО «Танталит» и гражданину Виктору Януковичу об отмене распоряжений, признании недействительными государственных актов и истребования земель площадью 129,28 га стоимостью свыше 105 млн. грн. в пользу государства.