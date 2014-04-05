Экс-президент Киргизии заочно приговорен к 25 годам тюрьмы

”Брат бывшего президента Жаныбек Бакиев по этому делу приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Читайте такжеКандидата в премьеры Киргизии обвинили в неумении сушить урюк

Старший сын бывшего главы государства Марат Бакиев приговорен к 20 годам колонии с конфискацией имущества, младший сын Максим Бакиев - к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества, сообщает ИТАР-ТАСС.

Следствием было установлено, что в 2005 году семья Бакиевых решила завладеть золоторудным месторождением Джеруй в Таласской области Киргизии, которое на тот момент принадлежало компании Oxus Gold. Ее руководителем являлся британский гражданин Дейли, и семья Бакиевых решила его устранить, отмечается в деле.

”В Дейли в 2006 году было произведено 6 выстрелов из пистолета калибра 5,6, однако благодаря вовремя оказанной медицинской помощи иностранец выжил”, - отметили в суде, который выносил приговор.

Президент Бакиев был свергнут в результате революции в апреле 2010 года и в целях безопасности вынужден был бежать из Киргизии. Вместе с ним республику покинули Жаныбек Бакиев, возглавлявший Службу государственной охраны; работавший до этого заместителем председателя госкомитета национальной безопасности Марат Бакиев и руководивший Центральным агентством по развитию инвестиций и инноваций Максим Бакиев.