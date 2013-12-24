Путин: расширение ТС пойдет всем на пользу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств в Москве.

"Убежден, расширение числа членов евразийского объединения пойдет на пользу не только участникам, но и региону в целом, разумеется при соблюдении ими всех требований нашей организации", - сказал Путин.

Он считает, что интеграционный процесс стран тройки интересен для многих партнеров по СНГ. По словам Путина, Армения и Киргизия изъявили желание стать участниками Таможенного союза и проделали значительный объем работы в этом направлении.

Путин сообщил, что сегодня будет рассмотрена "дорожная карта" дальнейших мероприятий по присоединению Армении, в стадии согласования находится аналогичный документ по Киргизии.

"Намерены и впредь оказывать Еревану и Бишкеку необходимые меры поддержки, при этом должен быть соблюден естественный баланс интересов стран ТС и государств-кандидатов на присоединение к этому интеграционному объединению", - сказал Путин.