Путин: расширение ТС пойдет всем на пользу
Расширение Таможенного союза пойдет на пользу государствам-членам ТС и всему региону, считает Президент РФ Владимир Путин.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств в Москве.
"Убежден, расширение числа членов евразийского объединения пойдет на пользу не только участникам, но и региону в целом, разумеется при соблюдении ими всех требований нашей организации", - сказал Путин.
Он считает, что интеграционный процесс стран тройки интересен для многих партнеров по СНГ. По словам Путина, Армения и Киргизия изъявили желание стать участниками Таможенного союза и проделали значительный объем работы в этом направлении.
Путин сообщил, что сегодня будет рассмотрена "дорожная карта" дальнейших мероприятий по присоединению Армении, в стадии согласования находится аналогичный документ по Киргизии.
"Намерены и впредь оказывать Еревану и Бишкеку необходимые меры поддержки, при этом должен быть соблюден естественный баланс интересов стран ТС и государств-кандидатов на присоединение к этому интеграционному объединению", - сказал Путин.