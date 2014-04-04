"Топаза" оставили под домашним арестом

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора Харькова Ольга Воронина.

По ее словам, соответствующее решение 3 апреля вынес Апелляционный суд Харьковской области.

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Воронина отметила, что суд отклонил апелляцию защиты Кромского, не разрешив матери взять его на поруки.

При этом суд обязал Кромского носить электронный браслет и сдать все документы, дающие ему право на выезд за границу.

По словам Ворониной, таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 1 марта после митинга сторонников городской власти на площади Свободы несколько тысяч человек начали штурм облгосадминистрации, где забаррикадировались активисты харьковского Евромайдана. Участники штурма прорвались в помещение через окна и несколько входов. Пострадали более 100 активистов Евромайдана. Некоторые из них были ранены из травматического оружия.

Следственные органы Харькова открыли уголовное производство по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

29 марта райсуд Харькова избрал меру пресечения для Кромского, который 1 марта участвовал в штурме облгосадминистрации, в виде домашнего ареста.