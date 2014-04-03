Донецк попрощался с Россией: "Давай, до свидания!"

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях, передает ТСН.

Примечательно, что название соседнего государства написана с маленькой буквы красным цветом на желтом фоне.

По словам создателей идеи, установка рекламного щита приурочена к всеукраинской акции "Цепь единения", которая состоится 12 апреля.

В этот день активист призывают всех жителей городов и поселков страны выйти на улицы своего населенного пункта и символично продемонстрировать единство народа и Украины.