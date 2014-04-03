Донецк попрощался с Россией: "Давай, до свидания!"
04:03, 03 апреля 2014Политика
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Центр Донецка на днях украсил билборд с недвусмысленным призывом: "Россия, давай, до свидания!".
В Донецке появились бигборды "Россия, давай до свидания!"
Об этом сообщают пользователи в социальных сетях, передает ТСН.
Примечательно, что название соседнего государства написана с маленькой буквы красным цветом на желтом фоне.
По словам создателей идеи, установка рекламного щита приурочена к всеукраинской акции "Цепь единения", которая состоится 12 апреля.
В этот день активист призывают всех жителей городов и поселков страны выйти на улицы своего населенного пункта и символично продемонстрировать единство народа и Украины.
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