Донецк попрощался с Россией: "Давай, до свидания!"

04:03, 03 апреля 2014
Политика
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Центр Донецка на днях украсил билборд с недвусмысленным призывом: "Россия, давай, до свидания!".

Россия, давай, до свидания

 Об этом сообщают пользователи в социальных сетях, передает ТСН.

Примечательно, что название соседнего государства написана с маленькой буквы красным цветом на желтом фоне.

По словам создателей идеи,  установка рекламного щита приурочена к всеукраинской акции "Цепь единения", которая состоится 12 апреля.

В этот день активист призывают всех жителей городов и поселков страны выйти на улицы своего населенного пункта и символично продемонстрировать единство народа и Украины. 

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