Состоялись военные учения украинской армии в центре Сухопутных войск ВСУ на Черниговщине
Сегодня состоялись военные учения украинской армии в поселке Десна, где находится учебный центр Сухопутных войск ВС Украины.
“Сегодня на повестке дня стоит задача перевооружения Вооруженных Сил Украины. Украинские предприятия способны обеспечить армию качественным вооружением”, - заявил исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в 169 учебном центре Сухопутных войск ВС Украины на Черниговщине.Читайте такжеНа Востоке Украины происходят военные учения Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ
На учениях также присутствовали временно исполняющий обязанности Главы Администрации Президента Украины Сергей Пашинский, исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Куцин, временно исполняющий обязанности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Пушняков.