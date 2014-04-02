Состоялись военные учения украинской армии в центре Сухопутных войск ВСУ на Черниговщине

Сегодня состоялись военные учения украинской армии в поселке Десна, где находится учебный центр Сухопутных войск ВС Украины.

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