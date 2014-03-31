На Востоке Украины проходят военные учения Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ

"На востоке государства воинские части Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими силовыми ведомствами продолжают совершенствовать навыки в определенных районах. В настоящее время завершилось оборудование полевых лагерей, налажено всестороннее обеспечение жизнедеятельности войск", - говорится в сообщении пресс-службе минобороны.Читайте такжеСитуация в ВСУ стабилизировалась и военные готовы к обороне - экс-начальник Генштаба

Учения проводятся с целью дальнейшего повышения профессионального уровня военных, получения необходимых умений в применении вооружения и специальной техники. Постоянно проводятся полевые учения, боевые стрельбы и полеты военной авиации.