ЦИК не приняла решение о регистрации Яроша кандидатом в президенты Украины

Продолжение: ЦИК зарегистрировала Яроша кандидатом на пост президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» протокольное решение о проведении дальнейшей проверки банковского документа, подтверждающего внесение денежного залога Ярошем на предмет установления личности плательщика денежного залога, проголосовали 8 членов ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Ярош как самовыдвиженец подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.

Ярош принес полный пакет документов, включая справку о внесении им денежного залога в размере 2,5 млн грн.