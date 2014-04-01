ЦИК не приняла решение о регистрации Яроша кандидатом в президенты Украины
17:44, 01 апреля 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия не приняла решение о регистрации лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша кандидатом в президенты Украины, поскольку решила проверить личность плательщика денежного залога, которую он внес.
ЦИК отказала Ярошу в регистрации кандидатом в президенты Украины
Продолжение: ЦИК зарегистрировала Яроша кандидатом на пост президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» протокольное решение о проведении дальнейшей проверки банковского документа, подтверждающего внесение денежного залога Ярошем на предмет установления личности плательщика денежного залога, проголосовали 8 членов ЦИК.
Как сообщал УНИАН, 29 марта Ярош как самовыдвиженец подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.
Ярош принес полный пакет документов, включая справку о внесении им денежного залога в размере 2,5 млн грн.
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