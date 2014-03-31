Медведев проводит в Крыму заседание правительства РФ

Заседание транслирует телеканал «Россия 24».

Медведев сообщил, что обычно такие заседания проводятся в Москве, но сегодня сделано исключение, так как у России появились новые территории. По его словам, на заседании присутствует руководство Крыма – Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Алексей Чалый.

Читайте такжеМедведев прилетел в Крым«Считаю необходимым, чтобы правительство на месте могло еще раз оценить положение дел и масштаб стоящих перед нами задач. Конечно, пообщаться с жителями полуострова, поддержать их», - сказал Медведев.

Он заявил, что ни один житель Крыма и Севастополя не должен ничего потерять от присоединения к России, а может только приобрести.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания РФ самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом.