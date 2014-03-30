Лидер НРУ Куйбида идет в президенты

Как сообщили УНИАН в пресс - службе партии, ХХІІІ внеочередной съезд НРУ, состоявшийся 29 марта в Киеве, поддержал инициативу Львовской, Тернопольской, Киевской и других краевых организаций Руха и выдвинул своего лидера кандидатом на президентский пост.

«Сегодня Василий Куйбида подал в Центральную избирательную комиссию полный пакет документов, в том числе об уплате денежного залога в сумме 2,5 миллиона гривен , - отметили в пресс -службе.