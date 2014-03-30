Лидер НРУ Куйбида идет в президенты
23:02, 30 марта 2014Политика
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Лидер Народного Руха Василий Куйбида подал документы в Центризбирком на регистрацию его кандидатом в Президенты Украины.
Лидер НРУ Куйбида идет в президенты
Как сообщили УНИАН в пресс - службе партии, ХХІІІ внеочередной съезд НРУ, состоявшийся 29 марта в Киеве, поддержал инициативу Львовской, Тернопольской, Киевской и других краевых организаций Руха и выдвинул своего лидера кандидатом на президентский пост.
«Сегодня Василий Куйбида подал в Центральную избирательную комиссию полный пакет документов, в том числе об уплате денежного залога в сумме 2,5 миллиона гривен , - отметили в пресс -службе.
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