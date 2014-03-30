Лавров обвинил "Правый сектор" в стрельбе снайперов на Майдане

У Москвы есть данные о причастности "Правого сектора" к стрельбе снайперов в Киеве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Воскресное время" с Ирадой Зейналовой на Первом канале, сообщает ИТАР-ТАСС.

"У нас есть такие данные, - сказал Лавров. - Мы поделились нашими опасениями и подозрениями. Я не могу утверждать на 100% но есть очень много фактов, которые указывают на это. Конечно, нужно перепроверять. Надеюсь, что расследование, о котором нынешние украинские лидеры объявили, будет доведено до конца и не будет "заметено под ковер".

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Глава российского МИД отметил, что Россия внимательно следит за деятельностью радикалов в Украине.

"Мы давно просили их (американских и европейских парнеров - УНИАН) об одной очень простой вещи: могут ли наши западные партнеры и нынешняя украинская власть заявить о том, как они относятся к "Правому сектору", не говоря о том, чтобы принимать меры по недопущению разгула ультранационалистов?", - отметил Лавров.

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Москва надеется, что "те действия, которые сейчас предпринимает официальный Киев в отношении того, чтобы запретить радикальные структуры, и добиться безусловного выполнения известных договоренностей о сдаче нелегального оружия, - все это будет выполняться". "Надеюсь, что Запад этому способствует", - добавил министр.