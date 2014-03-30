Аннексия Крыма не закрыла вопрос о делимитации Керченского пролива - МИД

Об этом в интервью ZN.UA заявил представитель Украины по вопросам договорно-правового оформления государственной границы, посол по особым поручениям МИД Украины Леонид Осаволюк.

Дипломат отметил, что на переговорах по разграничению Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива, начиная с 2010 г. украинская сторона сдала все завоеванные ранее позиции.

"Идя на поводу у российской стороны, власть и ответственные за переговоры по делимитации Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива перестали строить свою позицию на основном принципе международного морского права при разграничении морских акваторий — на принципе срединной линии. Именно о таком циничном игнорировании международного права всегда мечтали российские переговорщики", - сказал Осаволюк.

"Слава Богу, эту капитулянтскую позицию не успели закрепить в юридически обязательном двустороннем договоре. Теперь придется искать новые пути по защите интересов нашего государства", - добавил он.

Комментируя заявление российского МИД о том, что после присоединения Крыма к РФ Керченский пролив уже не может являться предметом переговоров, Осаволюк отметил: "Прогнозировать что-то сложно. Но думаю, что вопрос разграничения морских акваторий все же не закрыт, и нам удастся еще побороться".

Читайте такжеМИД РФ: Керченский пролив больше не будут обсуждать с Украиной По словам украинского дипломата, "нужно руководствоваться нормами международного морского права, являющимися ахиллесовой пятой для наших партнеров".

"Конвенция ООН по морскому праву позволяет каждому государству самостоятельно устанавливать ширину своего территориального моря в 12 морских миль. А в Верховной Раде с 2003 г. лежит принятый в первом чтении проект закона "О внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины". Его принятие было заблокировано, но сейчас еще не поздно к нему вернуться", - пояснил он.

"Для Украины важно принятие этого закона. Кроме всего прочего, он не позволит разграбить полезные ископаемые на украинском континентальном шельфе в Азовском и Черном морях. Иностранные компании, занимающиеся добычей нефти и газа, никогда не будут разрабатывать месторождения, расположенные в акватории, имеющей спорный титул. Еще один путь — международные суды, всегда принимающие правовые решения по спорным территориям", - заявил Осаволюк.