В ПР произошел раскол, съезд решили провести полностью в закрытом режиме

Внутри "Партии регионов" произошел раскол по поводу выбора единого кандидата в президенты от партии - часть делегатов выступают за Добкина, еще часть - за Тигипко, а остальные выступают за поддержку кандидата на выборах в мае, передает корреспондент Новостей Донбасса.

Также на съезде ПР присутствуют всего 352 делегата из 500 избранных.

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Отметим, что регионалы приняли решение провести съезд полностью в закрытом режиме. Журналисты продолжают стоять у входа.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появились сообщения о том, что только первую часть съезда ПР планируют провести в закрытом режиме.