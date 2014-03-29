Кличко предложил выдвинуть Порошенко единым кандидатом в президенты
Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко предлагает выдвинуть Петра Порошенко единым кандидатом от демократических сил на пост президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на съезде «УДАР» в Киеве.
Кличко предложил делегатам обсудить проект меморандума о сотрудничестве партии с кандидатом в президенты.
"Сегодня время ответственных решений, Украина переживает непростые времена своей истории", - отметил он. Кличко отметил, что сегодня, принимая решение, нужно помнить о героях Небесной сотни.
«Партия «УДАР» - это партия победителей: мы победили на парламентских выборах 2012 года, мы победили вместе с народом преступную власть», - заявил Кличко, добавив, что сегодня врагом является разруха, тяжелое экономическое положение, внешние угрозы.
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Кличко подчеркнул, что каждый политик должен думать не о собственных амбициях, а о судьбе страны.
"Будущий президент должен иметь максимально возможный рейтинг поддержки людей, максимальную легитимность. И этого можно достичь, если мы не будем растягивать голоса людей между демократическим силами", - отметил Кличко, добавив, что выборы 25 мая должны объединить украинское общество, а не стать очередной войной всех против всех.
Он подчеркнул, что кандидатом в президенты должен быть человек, которого больше всего поддерживают люди, и это, по его убеждению, Порошенко.