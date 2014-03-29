Кличко предложил выдвинуть Порошенко единым кандидатом в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на съезде «УДАР» в Киеве.

Кличко предложил делегатам обсудить проект меморандума о сотрудничестве партии с кандидатом в президенты.

"Сегодня время ответственных решений, Украина переживает непростые времена своей истории", - отметил он. Кличко отметил, что сегодня, принимая решение, нужно помнить о героях Небесной сотни.

«Партия «УДАР» - это партия победителей: мы победили на парламентских выборах 2012 года, мы победили вместе с народом преступную власть», - заявил Кличко, добавив, что сегодня врагом является разруха, тяжелое экономическое положение, внешние угрозы.

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Кличко подчеркнул, что каждый политик должен думать не о собственных амбициях, а о судьбе страны.

"Будущий президент должен иметь максимально возможный рейтинг поддержки людей, максимальную легитимность. И этого можно достичь, если мы не будем растягивать голоса людей между демократическим силами", - отметил Кличко, добавив, что выборы 25 мая должны объединить украинское общество, а не стать очередной войной всех против всех.

Он подчеркнул, что кандидатом в президенты должен быть человек, которого больше всего поддерживают люди, и это, по его убеждению, Порошенко.